بمعزل عن الديمقراطي.. الإتحاد والتغيير الكردستانيين يتفقان على تنظيم البيت الكردي

2023/05/01 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، مع حركة التغيير على تنظيم البيت الكردي وإعادة الوئام، فيما غاب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الاتفاق.

وحذر بيان مشترك صدر عقب اجتماع الاتحاد الوطني وحركة التغيير وتلقته (بغداد اليوم) من أن "الوضع السياسي الراهن لا يرضي المواطنين ولا أي طرف، لذا على الجميع العمل على تنظيم البيت الكردي وإعادة الوئام والوفاق الداخلي".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا آخر المستجدات والتطورات السياسية، وسبل إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بينهما في ضوء تلك التطورات".

وبحسب البيان فقد "تقدم الجانبان بالتهنئة الى عمال وكادحي كردستان بمناسبة يوم العمال العالمي"، مشددين على "ضرورة تنفيذ قانون العمل الجديد، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع".

وأضاف البيان "كما جرى التباحث بالتفصيل حول الوضع السياسي في اقليم كردستان والعراق"، مشيرا الى أن "الطرفين اتفقا على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير وإعادة صياغة العلاقات بينهما بشكل يتلاءم مع المرحلة الحالية ومواجهة التحديات ويكون في مستوى طموح المواطنين".

واوضح البيان المشترك أن "الاجتماع أجرى تقييما لمستوى الخدمات المقدمة وشدد على أن الخدمات ليست في المستوى الذي تم التخطيط له في السابق، وهذا يحتاج الى مراجعة بهدف تحسينها، وينبغي تبني سياسة جديدة لا تبقي مجالاً للتمييز والإجحاف".

كما "تطرق الاجتماع الى التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات برلمان كردستان ومسار المباحثات بهذا الشأن"، حيث أكد "الجانبان ضرورة الاتفاق والتوافق بشأنها في أقرب وقت وعدم تأخير الانتخابات أكثر من ذلك"، وفقا للبيان.





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