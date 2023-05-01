السوداني لمسؤولة أمريكية: ملف الطاقة ضمن أولويات عمل الحكومة العراقية

2023/05/01 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، تعزيز التعاون بين بغداد وواشطن ضمن اتفاقية الاطار الاسراتيجي.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الأوسط، باربارا ليف والوفد المرافق لها وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك".

وأكّد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تعزيز مسارات التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم".

وأشار إلى "أولويات عمل الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط، التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما في مجال الطاقة".

من جهتها أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى "التطوّر الذي تشهده العلاقة بين البلدين"، مؤكدةً أن "بلادها تنظر بعين الاهتمام للعلاقة مع العراق؛ لأهميته ومكانته في المنطقة".

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