تحالف ادارة الدولة يحدد 10 ايام فقط لانهاء النقاشات بشأن موازنة 2023

2023/05/01 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

شدد تحالف ادارة الدولة، الاثنين، على ضرورة حسم النقاشات المتعلقة بموازنة 2023 قبل منتصف الشهر الحالي.

وذكر بيان للتحالف أن "الاجتماع الدوري لتحالف إدارة الدولة عقد اليوم بمشاركة قيادات التحالف في ضيافة خميس الخنجر ، وبحث المشاركون في الملفين الحكومي والنيابي والملفات الخدمية والاقتصادية والامنية و السياسية".

ولفت التحالف الى "أهمية اقرار الموازنة الاتحادية وإطلاق المشاريع والبرامج الحكومية واعلن الائتلاف يوم ١٠-٥-٢٠٢٣ كحد اخير لحسم النقاشات حول بنود الموازنة".

واكد المشاركون "التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي".

كما بحثوا "بنود الاتفاق السياسي و بذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري".

واشار البيان الى حضور "رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميع قيادات التحالف".

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