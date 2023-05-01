نجم التزحلق الفني على الجليد الياباني تاكاهاشي يعلن اعتزاله

2023/05/01 | 16:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP أعلن البطل الياباني في التزلج الفني على الجليد دايسوكي تاكاهاشي الذي أصبح أول رجل آسيوي يفوز بلقب عالمي في العام 2010، اعتزاله المنافسات مع شريكته كانا موراموتو الاثنين طوكيو (أ ف ب) – أعلن البطل الياباني في التزلج الفني على الجليد دايسوكي تاكاهاشي الذي أصبح أول رجل آسيوي يفوز بلقب عالمي في العام […]

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