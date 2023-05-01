بحضور فيصل المقداد.. وزراء خارجية عرب يناقشون في عمّان سبل إعادة العلاقات مع سوريا

2023/05/01 | 16:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الاثنين اجتماع لوزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر وسوريا، استكمالا لاجتماعات تشاورية بشأن الأزمة السورية.

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