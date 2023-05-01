السوداني يؤكد ضرورة تعزيز مسارات التعاون بين بغداد وواشنطن

2023/05/01 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، الاثنين، مساعدة وزير خارجية

الولايات المتحدة الأميركية، لشؤون

الشرق الأوسط، باربارا ليف والوفد

المرافق لها.





وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء

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