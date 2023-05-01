العثور علی سنجاب محنط يبلغ من العمر 30 ألف عام

2023/05/01 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة غامضة من الفراء”، تم العثور

عليها مجمدة في شمال كندا، أثارت ضجة في

الأوساط العلمية، بعد التوصل إلى إنها

تمثل سنجابا محنطا يبلغ من العمر 30 ألف

عام.

ويعتقد الخبراء أن مخلوق العصر

الجليدي ربما كان

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