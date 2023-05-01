السعودية.. انخفاض صافي الاحتياطيات الأجنبية بالرغم من دعم أرامكو

2023/05/01 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نخفض صافي الأصول الأجنبية للسعودية إلى 1.572 تريليون ريال أي ما يعادل 419 مليار دولار في مارس المنتهي، بالرغم من ارتفاع توزيعات أرباح أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) في الفترة نفسها، كما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية من 1.625 تريليون ريال في الشهر السابق، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي السعودي الذي نشر يوم الأحد.

وهو ما تزامن مع ارتفاع توزيعات أرباح أرامكو السعودية ، وهي أكبر شركة للطاقة في العالم، بشكل غير متوقع في مارس، وهي مصدر مهم لتمويل الحكومة السعودية إلى 19.5 مليار دولار للربع الأخير، بزيادة 4٪ عن فترة الثلاثة أشهر السابقة، موضحة بأنها سترفع الإنفاق في الوقت الذي تتطلع فيه إلى توزيع جزء من السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي

كما حققت أرامكو السعودية صافي دخل قدره 161 مليار دولار للعام بأكمله، وهو الأكبر منذ إدراجها بالبورصة السعودية وبزيادة 46٪ عن عام 2021.

وتجدر ملاحظة، أن إيرادات النفط السعودية بلغت نحو 326 مليار دولار خلال العام الماضي، نتيجة لارتفاع حجم الإنتاج لجعل اقتصادها الأسرع نموا في مجموعة العشرين، كما ساعدت بيانات النمو حكومة السعودية على تحقيق فائض مالي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

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