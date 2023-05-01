السليمانية تتهم أربيل بـ

2023/05/01 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بممارسة "إرهاب اقتصادي" بحق أهالي مدينة السليمانية.

وأكد القيادي في الاتحاد الوطني فائق يزيدي لـ(بغداد اليوم) أن "الحزب الديمقراطي يفرض الحصار على مدينة السليمانية".

وقال يزيدي إنه "منذ ٤ ايام تقوم مافیات الحزب الدیمقراطي بقطع الطریق الرابط بین اربیل والسلیمانیة، وتمنع حركة شاحنات الحمل ونقل البضائع".

وأوضح أن "هذه الجریمة تأتي في إطار حرمان السليمانية وتقلیل إیراداتها الداخلية"، مؤكدا أن "هذا إرهاب اقتصادي ینفذه الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني بحق أهالي المدينة".

وفي وقت سابق قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، إن معاناة المواطنين في السليمانية وحلبجة في تزايد مع نقص الخدمات والمشاريع والأدوية وغيرها، باعتبار انها مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، مرجعاً السبب الى "تفرد وظلم بارزاني".

وشهدت الاونة الاخيرة، تصاعد حدة الخلافات والاتهامات بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان العراق، ما انعكس سلباً على المواطنين ومعيشتهم في الاقليم.

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