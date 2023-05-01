مستشار رئيس الوزراء يكشف كواليس لقائه بالسفير الياباني

2023/05/01 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان، كواليس لقائه بالسفير الياباني فوتوشي ماتسوموتو في مقر السفارة اليابانية.

وقال كبيان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اجتماعاً جمعني بالسفير الياباني لدى العراق في مقر السفارة اليابانية، حيث شهد النقاش أبرز القضايا والمواضيع التي تخص الرياضة في العراق وأبرزها لعبة كرة القدم”.

وبين أن “السفير الياباني ابدى سعادته بتذليل الإجراءات والتخوف بشأن مشاركة الفرق الرياضية اليابانية بنشاطات في العاصمة بغداد وغيرها من المحافظات وكذلك تسهيل الإجراءات للحصول ع تأشيرة الدخول للوفود والفرق الرياضية العراقية التي ترغب ولديها التزامات مشاركات رياضية في اليابان”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق وأن أكد رفع الحظر عن الملاعب العراقية لاسيما بعد نجاح تنظيم بطولة كأس الخليج.

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