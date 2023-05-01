بعد مقتل نحو 530 شخصا.. طرفا الصراع في السودان يتفقان على التفاوض

2023/05/01 | 16:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفاصيل التقنية للمفاوضات ما تزال قيد الإعداد.

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