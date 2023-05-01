وقعت خلال بطولة مدرسية.. إصابة 9 أشخاص جراء انهيار أرضي مفاجئ

2023/05/01 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت لعبة الكرة اللينة في مدرسة إعدادية فجأة حيث انهارت أرضية صندوق الصحافة، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، 6 منهم من الطلاب و3 بالغين في مقاطعة واين بولاية فيرجينيا الغربية الأمريكية.

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