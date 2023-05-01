من المغرب عام 1975.. حقيقة صورة

2023/05/01 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يقول ناشروها إنّها لعبور آلاف السودانيين نحو الأراضي المصرية على إثر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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