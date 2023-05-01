2023/05/01 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تنشر وكالة المسلة، نص بيان اجتماع عمان حول الملف السوري....

ظهرت المقالة البيان الختامي لاجتماع عمان حول حل الأزمة السورية أولاً على المسلة.

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