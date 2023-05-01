وزير العمل: نتطلع إلى إنصاف العامل العراقي بتعديل قانون تقاعد وضمان العمال

2023/05/01 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الاثنين، ان حكومة الخدمة الوطنية تعتبر شريحة العمال سندٌ وعامل اساسي في دعم حراكنا نحو تقديم الخدمة التي يحتاجها ابناء شعبنا، لافتا الى اننا في وزارة العمل نعمل للدفاع عن هذه الشريحة وضمان حقوقها.وقال الاسدي خلال مشاركته باحتفالية بمناسبة عيد العمال العالمي، بحسب بيان تلقته […]

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