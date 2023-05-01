2023/05/01 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع شيوخ قبيلة السادة المعامرة الوضـع العـام لمحافظة نينوى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يلتقي وجهاء عشيرة المعامرة ويناقش الجوانب الخدمية والصحية في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي وجهاء عشيرة المعامرة ويناقش الجوانب الخدمية والصحية في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي وجهاء عشيرة المعامرة ويناقش الجوانب الخدمية والصحية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).