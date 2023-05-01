2023/05/01 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة العراقية في أربعة مجالات.وقالت رومانوسكي، في تغريدة لها على “تويتر” تابعها / المركز الخبري الوطني/ “خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رومانوسكي تؤكد دعم بلادها للعراق بـ 4 مجالات المركز الخبري الوطني.

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