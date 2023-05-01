2023/05/01 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية هي المعنية بصرف رواتب الموظفين في الإقليم، بعد توقف تصدير نفط الاقليم وتسليم الملف لشركة سومو.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم سلم النفط كاملا تحت إدارة شركة سومو، وبالتالي لم يعد يمتلك المبلغ الكامل من أجل دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي".

وأضاف أن "الإقليم يحتاج شهريا لمبلغ 920 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية، وبالتالي نتيجة توقف تصدير النفط فلن يستطيع دفع الرواتب كاملة".

وأشار كريم إلى أن "بغداد ستدفع مبلغ 400 مليار دينار المتفق عليها سلفا، وهذه المبلغ مع المبالغ الموجودة لدى وزارة المالية، فستطيع من خلاله دفع الرواتب لشهر نيسان، بانتظار إقرار الموازنة".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاءٍ مع مجموعة وسائل إعلام محلية، إن "اتفاق يوم 4 نيسان مع حكومة إقليم كردستان اتفاق مهم، وينظم العلاقة التي ساهمنا في تنظيمها خلال المضامين التي وضعناها في مشروع الموازنة الثلاثية".

وأوضح السوداني أنه "من واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء أكانوا في الإقليم أو أية محافظة، وهي ليست مَكرمة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء".

ونوّه خلال حديثه إلى أن "النسبة الكلية لتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة مازالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان ينتظر رواتبه "كاملة" من بغداد بعد توقف تصدير النفط-عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان ينتظر رواتبه "كاملة" من بغداد بعد توقف تصدير النفط-عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).