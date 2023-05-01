بحضور السوداني.. تحالف ادارة الدولة يعقد اجتماعا واسعا

2023/05/01 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد تحالف ادارة الدولة اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وحصلت "بغداد اليوم" على صورة تظهر مشاركة عدد من القادة السياسيين في اجتماع التحالف، بينهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان.

وجاء الاجتماع وسط العزم نحو اقرار الموازنة وتشريعها باقرب وقت ممكن.

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