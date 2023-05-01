2023/05/01 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اختتمت قمة الاردن الوزارية العربية حول سوريا اعمالها، اليوم الاثنين، بالتأكيد على اولوية انهاء الازمة عبر حل سياسي يحفظ وحدتها، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية (سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر)، في استكمال لمساعي عربية بدأت منتصف أبريل، خلال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

رابط البيان الختامي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات قمة الاردن بشأن الأزمة السورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات قمة الاردن بشأن الأزمة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).