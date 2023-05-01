بعد شغب ووفاة..

2023/05/01 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشدة، الأحداث التي شهدتها مباراتي ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، السبت الماضي، وقرر فتح تحقيق بعد اشتباكات وتدافع أدى لوفاة مشجعة مغربية.

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