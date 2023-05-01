الكهرباء تعلن خطة لمعالجة التجاوزات على منظومة الطاقة

2023/05/01 | 17:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء تسعى من خلال قرارات هيئة الرأي إلى معاملة مواطني المناطق العشوائية والمفصخة (المقسمة) زراعيا باعتبارهم مستهلكين للطاقة.

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