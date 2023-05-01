الكشف عن مباحثات حكومية نيابية لتأجيل الانتخابات المحلية

2023/05/01 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الاثنين، عن وجود مباحثات نيابية حكومية بهدف تأجيل الانتخابات المحلية، مبينا ان رؤية مفوضية الانتخابات مع التأجيل لحين الانتهاء من الاستعدادات.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “مفوضية الانتخابات قدمت طلبا لحكومة السوداني لتأجيل الانتخابات المحلية الى مدة معينة يتم تحديدها بالتشاور مع الحكومة والمفوضية والاخذ برأي رؤساء الكتل السياسية”.

وأضاف ان ” رؤية مفوضية الانتخابات تشير الى ان الوقت المتبقي من موعد اجراء الانتخابات غير كاف وان المفوضية تحتاج الى وقت إضافي “.

وكشف عن ” وجود نقاش يجري حاليا بين الحكومة ومفوضية الانتخابات لتاجيل انتخابات مجالس المحافظات الى مدة معينة بحسب طلب مقدم الأخيرة”.

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