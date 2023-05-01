الزراعة: إجراءات حكومية أسهمت بتوفير الأسمدة واستقرار أسعارها

2023/05/01 | 17:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن إجراءات حكومية أسهمت بتوفير الأسمدة واستقرار أسعارها، وفيما حددت الكميات المقرر توزيعها للفلاحين من سمادي الداب واليوريا، أوضحت إجراءاتها للموسم الزراعي المقبل.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر، للوكالة الرسمية إنه “ضمن البرنامج الحكومي ومن أولويات وزارة الزراعة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، ومنها أسمدة اليوريا والداب”.

وأضاف سهر، أن “وزارة الزراعة تعاقدت مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية في وزارة الصناعة، وسيتم توزيع تلك الأسمدة ضمن المساحات الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية”.

وأشار إلى، أن “الكميات المقرر توزيعها للفلاحين هي 30 كغم من سماد الداب و40 كغم من سماد اليوريا وبأسعار مدعومة بنسبة 50% “.

وأوضح، أن “سبب تأخر تجهيز الأسمدة من قبل وزارة الصناعة مع بداية الفصل الزراعي الشتوي، هو ورود معلومات خاطئة أشارت إلى وجود شائعات في الأسمدة المجهزة، ولكن تبين من خلال لجان رسمية مختلفة، أن تلك الأسمدة صالحة للاستخدام الزراعي، وتم توزيعها على المزارعين” .

ولفت إلى، أن “ارتفاع معدلات الأمطار في المحافظات وزيادة المساحات المزروعة بمنظومات الري خارج الخطة الزراعية، أدى إلى زيادة الطلب على الأسمدة، لذلك أصدر مجلس الوزراء قراراً بالسماح باستيراد الأسمدة اليوريا والداب وبدون إجازات استيراد، من قبل شركات ومكاتب القطاع الزراعي الخاص، وكذلك الجمعيات الفلاحية التعاونية، لتسهيل دخول الأسمدة للقطاع الزراعي وسد الحاجة المتزايدة على الأسمدة”، مؤكداً أن “تلك الإجراءات أسهمت باستقرار أسعار الأسمدة حالياً مقارنة قبل بدء الموسم الشتوي السابق”.

وبين، أن “إجراءات الوزارة الحالية للموسم الزراعي القادم هي تجهيز الأسمدة للمزارعين ومستخدمي منظومات الري الحديثة مع السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، ونتيجة لذلك ستتوفر الأسمدة وبأسعار مناسبة خلال المواسم القادمة”.

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