2023/05/01 | 18:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى الكاظمي منقذ الحكم الش،ـ،يعي من الضياع | اخبار السادسة 2023/5/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yY-9HbLluCI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى الكاظمي منقذ الحكم الش،ـ،يعي من الضياع | اخبار السادسة 2023/5/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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