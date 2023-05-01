2023/05/01 | 18:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yY-9HbLluCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى الكاظمي منقذ الحكم الش،ـ،يعي من الضياع | اخبار السادسة 2023/5/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى الكاظمي منقذ الحكم الش،ـ،يعي من الضياع | اخبار السادسة 2023/5/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).