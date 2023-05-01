التربية تستعد لدخول اختبار دولي لإعادة العراق للتصنيف العالمي

2023/05/01 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنهت وزارة التربية، اليوم الاثنين، إستعداداتها اللوجستية للمشاركة في الاختبارات الدولية (TIMSS) ضمن إطار تحسين مخرجات التعليم للمواد العلمية وقياس مستوى الأداء والتحصيل لتلاميذ ومعلمي تلك المواد.

وقال بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مركز الفحص التابع لتربية الرصافة الأولى سيستقبل يوم الاربعاء الموافق الثالث من شهر آيار الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحا، المشاركين في الاختبارات الدولية (TIMSS) ضمن إطار تحسين مخرجات التعليم للمواد العلمية وقياس مستوى الأداء والتحصيل لتلاميذ ومعلمي تلك المواد".

واضاف البيان، ان "المركز حظي بمتابعة ميدانية من قبل رئيس لجنة الاختبارات ومدير عام المناهج رياض العمري ، للإطلاع على اللمسات الأخيرة للتحضيرات المتمثلة بتهيئة كتيبات الدفاتر الامتحانية وإستبانة التلاميذ ومديري المدارس ومعلمي المواد، مع سجل مراقب الجودة للمديريات العامة للتربية"، مشيراً الى ان "إجراء الاختبارات الدولية ولأول مرة في البلاد، تعتبر نقلة نوعية في قياس مؤشرات نجاح التعليم ومُحدداً مدى جاهزية المنظومة التعليمية في العراق، لإستيعاب التحديثات الأخيرة والتطور الحاصل للبرامج التربوية عالمياً".

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