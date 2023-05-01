تنسيقية موظفي العراق تحدد مهلة بـ24 ساعة لإقرار سلم الرواتب

2023/05/01 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أمهلت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، مجلس الوزراء 24 ساعة لإقرار سلم الرواتب الجديد "لإنصاف شريحة الموظفين مع غلاء المعيشة وتدني الرواتب".

وقالت تنسيقية الموظفين في بيان تلقته (بغداد اليوم) بعد تنظيم تظاهرات في بغداد ومحافظات اليوم الأثنين احتجاجاً على تأخر تعديل سلم الرواتب :"نمهل الحكومة ليوم غد الثلاثاء بالتصويت على سلم الرواتب خلال جلسة مجلس الوزراء وفي حال عدم الاستجابة وعدم سماع صوت المظلومين سنعلن عن خطواتنا التصعيدية".

وحملت التنسيقية الحكومة مسؤولية "الثورة على الظلم" في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين .

ولوحت بـ"خطوات تصعيدية بعد تبيان موقف الحكومة في جلسة مجلس الوزراء".

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