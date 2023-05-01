استضافة برلمانية لوزيري الخارجية والموارد المائية الأسبوع المقبل

2023/05/01 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الاثنين، عن استضافة وزيري الخارجية فؤاد حسين والموارد المائية عون ذياب الأسبوع المقبل للنقاش حول حصة العراق المائية من دول المنبع، فيما أشارت إلى تراجع مياه أهوار ميسان بشكل كبير.

وقالت عضو اللجنة، ابتسام هاشم، للوكالة الرسمية إن “أهوار ميسان تراجعت بشكل كبير رغم انضمامها الى اليونسكو، وذلك لعدم إعطائها الحصة المائية الكافية من قبل تركيا”.وأضافت، أن “استحقاق العراق من المياه يبلغ 8 آلاف متر مكعب في الثانية، ولكن تركيا تعطي فقط ألف متر مكعب”، مستدركة بالقول: “عند زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا، تم إضافة 4 آلاف متر مكعب في الثانية، وأصبحت 5 آلاف متر مكعب في الثانية، ولكن هذا الإجراء أستمر لمدة شهر واحد فقط”.وأشارت إلى، أن “اللجنة ستستضيف وزيري الموارد المائية عون ذياب والخارجية فؤاد حسين، الأسبوع المقبل، للوقوف على الإجراءات الحكومية الحالية في ملف المياه مع دول المنبع”، مؤكدة على ضرورة، أن “يسترجع العراق حصته المائية”

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