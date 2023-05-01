2023/05/01 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد الذي ترك مهامه مع الفريق في أواخر مارس/ آذار الماضي، بعد الخسارة من منتخبي بوليفيا وفنزويلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اتحاد كرة القدم يحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب السعودي.. هل سيكون أجنبيًا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اتحاد كرة القدم يحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب السعودي.. هل سيكون أجنبيًا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).