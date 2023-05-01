أدويـة سامـراء تعلن استنفار الطاقات الإنتاجية لتوطين الصناعة الدوائية

2023/05/01 | 18:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، استنفار الطاقات الإنتاجية لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق أهداف توطين الصناعة الدوائية.

وقـالَ مُدير عام الشركة عبـد الرحمـن عبـاس طعمـة في بيان إن "الشركة أعدت البرنامج الإنتاجي لشهر نيسان بما يتلاءم مع حلول فصل الربيع والتركيز على إنتاج المُستحضرات الدوائية المُعالجة للأمراض المُصاحبة لهذا الموسم بمُختلف أشكالها وأنواعها الصيدلانية والتي سيتم تجهيزها إلى وزارة الصحة والسوق المحلية ، فضلاً عن إنتاج مُستحضرات دوائية جديدة".

وأضاف البيان، أنَّ" الملاكات العاملة في الأقسام الإنتاجية باشرت بتنفيذ البرنامج منذُ مطلع الشهر المذكور والذي شمل إنتاج كميات كبيرة من الحبوب وإنتاج وجبات بحثية جديدة من حبوب ( ميلو كسيسام MELOXISAM 15mg والزنك Zinc 25mg ) إضافة إلى إنتاج المُضادات الحياتية بمُختلف أشكالها الصيدلانية ( الكبسول ) والمُعلقات الخاصة بالأطفال من قطرات الفم والباودرات ، فضلاً عن إنتاج أنواع مُختلفة من الأشربة ، مؤكداً تسخير كُلّ الجهود واستنفار الطاقات الإنتاجية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق أهداف توطين الصناعة الدوائية وتوفير الدواء للمُواطن العراقي بجودة عالية وبأسعار مناسبـة"

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