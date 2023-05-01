في يوم العمال.. 14 مليون وظيفة قد تختفي خلال 5 أعوام

2023/05/01 | 18:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن الأعوام الخمسة الأخيرة قد تشهد اختفاء 14 مليون وظيفة، في العالم.



وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيشكل في هذا المجال، قوة إيجابية وسلبية، في الوقت نفسه.

ماذا تقول التوقعات؟

من المتوقّع أن يتغيّر ربع الوظائف عالميا، خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير مستقبل الوظائف، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووجد التقرير نفسه أن: أصحاب العمل يتوقعون إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة.



ويعني ذلك أن 14 مليون وظيفة ستختفي، في جميع أنحاء العالم، خلال هذه الفترة.

ويتصدّر متخصصو المركبات المستقلة والكهربائية قائمة الوظائف الأكثر والأسرع نمواً، مع توقّعات بنمو أكثر من 40 بالمئة، في السنوات الخمس المقبلة.

يليهم، بفارق بسيط، متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والمتخصصون بحماية البيئة.

أما أبرز الوظائف التي ستشهد أسرع معدّل تراجع، فهي: أن موظفي المصارف مع انخفاض يقدّر بـ40 بالمئة.

يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية والمحاسبة، ومسك الدفاتر وكتبة الدوريات، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقعة للوظائف في العالم.

في ميزان العمل والبطالة: هناك أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل، في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، يتوقع أن تصل البطالة، هذا العام، إلى 208 ملايين شخص.

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