رصد منطاد في قاعدة صينية..

2023/05/01 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت شبكة "سي أن أن" الأميركية على صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية لمنطاد في قاعدة عسكرية صينية بالصحراء في شمال غرب الصين

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