2023/05/01 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ليست مكتوفة الأيدي أينما تعرضت مصالحها للتهديد من قبل أي طرف كان.وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: سنتصرف بكل قوتنا لمن يعتدي على حقوق مواطنينا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: سنتصرف بكل قوتنا لمن يعتدي على حقوق مواطنينا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: سنتصرف بكل قوتنا لمن يعتدي على حقوق مواطنينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).