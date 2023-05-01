2023/05/01 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، إن القائدين المتحاربين وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض ربما في السعودية، بالرغم من وقوع اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



البرهان وحميدتي يوافقان على التفاوض المركز الخبري الوطني.

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