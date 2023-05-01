2023/05/01 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uk2iQ2B_d3Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد: القذف وصل لشرف مقتدى الصدر وعائلته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد: القذف وصل لشرف مقتدى الصدر وعائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).