البنك المركزي يعلن استمرار منح القروض ضمن مبادرة  الـ 4 تريليون دينار

2023/05/01 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن البنك المركزي، الاثنين، استمرارمنح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرته المالية.

وذكر البنك في بيان أن "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستمر ضمن مبادرة الـ(٤) تريليون دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (٥٠) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (٥) سنوات، على ان تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الاجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة".

وأوضح أن "مبادرة تمويل شراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجدد، مستمرة أيضاً، ضمن مبادرة رصد لها مبلغ قدره (١) تريليون دينار".

وشدد على أن "الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري وصندوق الاسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين وحسب المبالغ المخصصة مسبقاً، ولم يتوقف هذا البنك عن توفير مبادراته *للجهات المذكورة أعلاه* ضمن المبالغ المرصودة منذ انطلاق المبادرات، علماً أن قيمة المبادرة ارتفعت منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، ووصلت إلى أكثر من (١٨) تريليون دينار عراقي".

ودعا "المصرف العقاري المملوك من قبل وزارة المالية الاتحادية، وصندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإسكان والإعمار إلى زيادة رأسمالهما، لتعظيم مواردهما المالية وزيادة قدرتهما الإقراضية".

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