2023/05/01 | 19:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vJ0XaewQDZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مياه الصرف الصحي تلوث منطقة كمب الارمن.. امراض جلدية فتاكة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مياه الصرف الصحي تلوث منطقة كمب الارمن.. امراض جلدية فتاكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).