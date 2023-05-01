البنك المركزي: قروض السكن والمشاريع مستمرة



البنك المركزي: قروض السكن والمشاريع مستمرة
2023/05/01 | 19:19 - المصدر: آي كيو نيوز
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