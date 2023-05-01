علماء يكشفون سرا في لوحات دافينشي

2023/05/01 | 19:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنع أيضا هذه الطريقة، ظهور التجاعيد على اللوحات القديمة.

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