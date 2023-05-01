البنك المركزي يكشف موقف 3 أنواع من مبادراته الإقراضية

2023/05/01 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، توضيحاً بشأن قروض مبادراته المختلفة.

وذكر بيان لاعلام البنك تلقته (بغداد اليوم)، :"إستمراراً للدور التنموي للبنك المركزي العراقي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المختلفة، سيما استقرار المستوى العام للاسعار، أصدر هذا البنك توضيحاً بشأن مبادراته المختلفة".

وأكد "استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ(٤) تريليونات دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (٥٠) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (٥) سنوات، على ان تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الاجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة".

وبين، أن "مبادرة تمويل شراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجدد، مستمرة أيضاً، ضمن مبادرة رصد لها مبلغ قدره (١) تريليون دينار".

وشدد المركزي على أن "الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري وصندوق الاسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين وحسب المبالغ المخصصة مسبقاً، ولم يتوقف هذا البنك عن توفير مبادراته للجهات المذكورة أعلاه ضمن المبالغ المرصودة منذ انطلاق المبادرات، علماً أن قيمة المبادرة ارتفعت منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، ووصلت إلى أكثر من (١٨) تريليون دينار".

ودعا "المصرف العقاري المملوك من قبل وزارة المالية الاتحادية، وصندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإسكان والإعمار إلى زيادة رأسمالهما، لتعظيم مواردهما المالية وزيادة قدرتهما الإقراضية".

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