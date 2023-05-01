أمانة بغداد يعود الى الممتاز

2023/05/01 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عودة نادي أمانة بغداد الى منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل 2023/ 2024.

وتأهل الأمانة بعد فوزه عصر اليوم على الصناعات الكهربائية 2-1 في الجولة الاخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز.

وتصدر أمانة بغداد ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأخيرة الـ(22) برصيد 38 نقطة.

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