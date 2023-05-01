امين بغداد يوجز تفاصيل تطوير مدخل بغداد-سامراء

2023/05/01 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلع أمين بغداد، عمار موسى كاظم، على اعمال تطوير مدخل بغداد – سامراء، "مؤكداً "بان مداخل العاصمة ستتميز بتصاميمها عبر تنفيذ مسطحات خضراء ولمسات فنية تليق بمدينة بغداد".

ونقل بيان للأمانة عن كاظم قوله ان :"رئيس مجلس الوزراء وجه بالاسراع باعمال انجاز تطوير مداخل العاصمة بغداد، اذ باشرت امانة بغداد في وقت سابق باعمال تطوير مدخل بغداد - حلة ومدخل بغداد - سامراء ضمن حدود العاصمة بغداد كون المداخل تضم جزئين جانب لمحافظة بغداد والآخر لامانة بغداد".

واضاف ان "مدخل بغداد - سامراء بطول 5250 مترا من الجسر الدوار الى جسر السايلو يتضمن اعمال التوسعة للطريق ليصبح المسار الواحد بعرض 14 متا وتطوير الجزرة الوسطية مع انشاء مواقف للسيارات واعمال الاكساء وزراعة مسطحات خضراء على جانبي الطريق".

وتابع ان "الشركة المنفذة باشرت اعمالها بعد ازالة جميع التعارضات بالتعاون مع الجهات الاخرى المتمثلة بوزارتي الكهرباء والنفط والعمل مستمر بوتيرة عالية وباشراف مباشر وسيتم انجازه بوقت قياسي وباقي المداخل التي يتم العمل فيها بالتتابع لتكون مداخل تليق بالعاصمة بغداد".

واشار أمين بغداد الى ان "اعمال تطوير مدخل بغداد بابل للمقطع من جسر بغداد الى القوس مستمرة وحالياً تم تسليم موقع مدخل بغداد كركوك الى الشركة المنفذة للشروع باعمال التطوير وجاري العمل على دراسة وقرب احالة مدخل بغداد بعقوبة".

وبين ان "مداخل بغداد ضمن حدود امانة بغداد ستتميز بتصاميم تختلف عن مشاريع محافظة بغداد من خلال زيادة المسطحات الخضراء ولمسات تتلائم والعاصمة مع الابقاء على نفس عرض الطريق".

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