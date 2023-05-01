البيان الختامي لاجتماع عمّان التشاوري: دمشق تتعهد بالسعي لإنهاء تهريب المخدرات عبر حدودها

2023/05/01 | 19:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت سوريا على العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها، وذلك بحسب البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية عرب في عمّان لبحث الشأن السوري.

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