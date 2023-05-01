البنك المركزي يوضح بشان قروض السكن والمشاريع

2023/05/01 | 19:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد البنك المركزي العراي، الاثنين، استمرار تمويل المشاريع بمبلغ لا يتجاوز (50) مليون دينار لكل قرض ولمدة أقصاها (5) سنوات.

وقال البنك في بيان “إستمراراً للدور التنموي للبنك المركزي العراقي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المختلفة، سيما استقرار المستوى العام للاسعار، أصدر هذا البنك توضيحاً بشأن مبادراته المختلفة”، مؤكداً، استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ(٤) تريليون دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (٥٠) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (٥) سنوات، على ان تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الاجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة.

واضاف البيان ، أن مبادرة تمويل شراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجدد، مستمرة أيضاً، ضمن مبادرة رصد لها مبلغ قدره (١) تريليون دينار، مشدداً على أن الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري وصندوق الاسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين وحسب المبالغ المخصصة مسبقاً، ولم يتوقف هذا البنك عن توفير مبادراته *للجهات المذكورة أعلاه* ضمن المبالغ المرصودة منذ انطلاق المبادرات، علماً أن قيمة المبادرة ارتفعت منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، ووصلت إلى أكثر من (١٨) تريليون دينار عراقي.

ودعا البنك، المصرف العقاري المملوك من قبل وزارة المالية الاتحادية، وصندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإسكان والإعمار إلى زيادة رأسمالهما، لتعظيم مواردهما المالية وزيادة قدرتهما الإقراضية.

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