لجنة نيابية تستبعد وزيرين من احتمالية الشمول بالتعديل الوزاري المرتقب-عاجل

2023/05/01 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أستبعدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، شمول وزيري الزراعة والموارد المائية، بالتعديل الوزاري المرتقب.

وقال عضو اللجنة ثائر مخيف الجبوري لـ(بغداد اليوم)، ان :"وزير الموارد حرك ملف المياه وقامت الحكومة بعدة زيارات منها لتركيا وايران ودوره كبير لكن استغرب ربط طلب تغييره لان عمره كبير فهنا نتسائل هل نريد أن يشارك الوزير بمارثون رياضي حتى نحتاج لشبابه؟! وبالتالي فحاجتنا له تكمن بما يمتلك من خبرة كبيرة بهذا الملف".

وأضاف، ان :"وزير الزراعة، هو الآخر يقوم بواجباته وعليه لا نرى كلجنة هناك أي ضرورة لتغيير الوزيرين الذين تشرف اللجنة على رقابتهم".

وأعتبر الجبوري، ان "وزيري الموارد المائية والزراعة يقومان بأعمالهما بشكل وطني وعملية تغييرهم بأي تعديل وزاري يريده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غير موجود".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 26 من نيسان الماضي عزمَه إجراء تعديل وزاري، وتحدى قادة القوى السياسية التي دعمته في تشكيل حكومته قبل نحو 6 أشهر، بقوله إنَّه "لن يجامل ومن يريد أن يرفض فليرفض" أياً منهم.

وكان السوداني أعلن بعد تشكيل حكومته أنَّه قرَّر منح الكوادر الوسطى والعليا في حكومته (مديرون عامون ومحافظون ووزراء) مدداً للتقييم، لكن الكتل السياسية اختارت تجاهل ذلك، برغم أنَّ السوداني اضطر لتكراره أكثر من مرة.

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