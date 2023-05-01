66‎%‎ منها مصاريف جارية.. المالية النيابية في نقاش موسع مع الكهرباء بشأن تخصيصاتها

2023/05/01 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحثت اللجنة المالية النيابية، الأثنين، مع وزير الكهرباء زياد علي، موازنة الوزارة الجارية التي تشكل 66‎%‎ من اجمالي التخصيصات المالية الخاصة بها، والموازنة الاستثمارية والتي تشكل 34‎%‎..



يتبع

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