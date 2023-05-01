بابل تغير موعد تحديد تسعيرة المولدات إلى نهاية الشهر وفقًا لساعات التشغيل

2023/05/01 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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غيرت محافظة بابل، موعد تحديد تسعيرة المولدات إلى نهاية الشهر وفقًا لساعات التشغيل للتيار الكهربائي.

ووضعت المحافظة ضوابط للتسعيرة ولساعات التشغيل.

ونوهت الى انه في حال مخالفة أصحاب المولدات بصدد التشغيل يتم تقديم شكوى بها واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

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