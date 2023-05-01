2023/05/01 | 20:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 80 شخصية عراقية وعربية وأجنبية معروفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنسخته 10.. انطلاق فعاليات مهرجان بابل 10 للثقافات والفنون) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنسخته 10.. انطلاق فعاليات مهرجان بابل 10 للثقافات والفنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).