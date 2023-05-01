2023/05/01 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jkWa5GAqjig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر للفاسدين يستأصل.. وعودته للسياسية لن يكون أمامها معرقل | اخبار الثامنة 2023/5/1) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر للفاسدين يستأصل.. وعودته للسياسية لن يكون أمامها معرقل | اخبار الثامنة 2023/5/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).