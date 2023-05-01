2023/05/01 | 20:14 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل الأول من مايو 2023 الموعد النهائي للسنة الضريبية 2022.على الرغم من استمرار إضراب عمال وكالة الإيرادات الكندية (CRA) يوم الإثنين، إلا أن توقف العمل لم يؤثر على المواعيد النهائية لتقديم الضرائب الخاصة بك.إذا كنت تقرأ هذا يوم الاثنين ولم تقدم ضرائب الدخل بعد، فلا يزال لديك وقت! ولكن إذا لم تتمكن من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا سيحدث إن تأخرت عن دفع ضرائبك؟ شبكة القيقب الدولية.

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